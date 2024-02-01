Дюрант рассказал, чем ему нравится «Бруклин Нетс»

Лидер «Финикс Санз» Кевин Дюрант высказался по поводу команды «Бруклин Нетс», матч с которой он провёл сегодня, 1 февраля.

«Здесь работают классные люди. Это говорит о том, что у вас отличная организация, когда вы можете оценить каждого, кто вступил в вашу организацию и вложил в неё свою кровь, пот и слёзы. Я уважаю это», — приводит слова Дюранта Fadeaway World.

Сама встреча завершилась победой «Финикса» со счётом 136:120. Стоит отметить, что Дюрант стал самым результативным игроком встречи, записав в свой актив 33 очка.

Все результаты игрового дня НБА 1 февраля:

«Вашингтон Уизардс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 109:125.

«Шарлотт Хорнетс» — «Чикаго Буллз» — 110:117.

«Кливленд Кавальерс» — «Детройт Пистонс» — 128:121.

«Майами Хит» — «Сакраменто Кингз» — 115:106.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс» — 105:100.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс» — 121:87.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Орландо Мэджик» — 98:108.

«Хьюстон Рокетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 99:110.

«Бруклин Нетс» — «Финикс Санз» — 120:136.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Милуоки Бакс» — 119:116.