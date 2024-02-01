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Чемпионские кроссовки Майкла Джордана будут проданы на аукционе

Чемпионские кроссовки Майкла Джордана будут проданы на аукционе
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Шесть отдельно взятых кроссовок легендарного экс-защитника команды «Чикаго Буллз» Майкла Джордана будут проданы на аукционе. Об этом сообщает Chicago SunTimes. В этих кроссовках игрок выигрывал чемпионство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 1990-х годах.

Кроссовки будут выставлены на аукцион завтра, 2 февраля. Они будут продаваться компанией Sotheby’s, которая занимается предметами изобразительного искусства и коллекционирования. Предполагается, что кроссовки продадут за $ 10 млн.

Майкл Джордан выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 1984 по 2003 год, на рубеже тысячелетий пропустив несколько сезонов. За это время он стал шестикратным чемпионом НБА и шестикратным MVP финала НБА.

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