Чемпионские кроссовки Майкла Джордана будут проданы на аукционе

Шесть отдельно взятых кроссовок легендарного экс-защитника команды «Чикаго Буллз» Майкла Джордана будут проданы на аукционе. Об этом сообщает Chicago SunTimes. В этих кроссовках игрок выигрывал чемпионство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 1990-х годах.

Кроссовки будут выставлены на аукцион завтра, 2 февраля. Они будут продаваться компанией Sotheby’s, которая занимается предметами изобразительного искусства и коллекционирования. Предполагается, что кроссовки продадут за $ 10 млн.

Майкл Джордан выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 1984 по 2003 год, на рубеже тысячелетий пропустив несколько сезонов. За это время он стал шестикратным чемпионом НБА и шестикратным MVP финала НБА.