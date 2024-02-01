Перкинс: Адетокунбо должен пойти на жертву и позволить Лилларду рулить в атаке

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс считает, что тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо должен пойти на жертву и позволить разыгрывающему Дэмьену Лилларду рулить в атаке.

«Каждый раз, когда в вашу команду приходит ещё одна суперзвезда, кто-то должен чем-то жертвовать. Мы видели, как Стефен Карри пожертвовал собой и отошёл на второй план после появления Кевина Дюранта. Видели, как Кевин Гарнетт отошёл на второй план после появления Пола Пирса в атаке.

Мы видели, как Дуэйн Уэйд пожертвовал собой ради Леброна Джеймса только для того, чтобы достичь нужной цели. Яннис тоже должен пойти на жертву и позволить Лилларду рулить в атаке», — приводит слова Перкинса ESPN.