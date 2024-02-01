Стив Керр отреагировал на слухи о возможном обмене Криса Пола и Гэри Пэйтона II

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр опроверг слухи о возможном обмене звёздного разыгрывающего команды Криса Пола и защитника Гэри Пэйтона II.

«Мы не найдём лучших игроков, чем эти ребята. Крайне редко встречаются такие талантливые баскетболисты», — приводит слова Керра Fadeaway World.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Крис Пол принял участие в 32 матчах за «Голден Стэйт Уорриорз», набирая в среднем 8,9 очка, совершая 3,8 подбора и отдавая 7,2 результативной передачи. Гэри Пэйтон II провёл 16 игр, набирая в среднем 5,4 очка, совершая 3,6 подбора и отдавая 1,1 результативной передачи.

В данный момент «Голден Стэйт Уорриорз» находится на 12-й строчке турнирной таблицы Западной конференции НБА.