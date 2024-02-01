Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — АСВЕЛ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стив Керр отреагировал на слухи о возможном обмене Криса Пола и Гэри Пэйтона II

Стив Керр отреагировал на слухи о возможном обмене Криса Пола и Гэри Пэйтона II
Комментарии

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр опроверг слухи о возможном обмене звёздного разыгрывающего команды Криса Пола и защитника Гэри Пэйтона II.

«Мы не найдём лучших игроков, чем эти ребята. Крайне редко встречаются такие талантливые баскетболисты», — приводит слова Керра Fadeaway World.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Крис Пол принял участие в 32 матчах за «Голден Стэйт Уорриорз», набирая в среднем 8,9 очка, совершая 3,8 подбора и отдавая 7,2 результативной передачи. Гэри Пэйтон II провёл 16 игр, набирая в среднем 5,4 очка, совершая 3,6 подбора и отдавая 1,1 результативной передачи.

В данный момент «Голден Стэйт Уорриорз» находится на 12-й строчке турнирной таблицы Западной конференции НБА.

Материалы по теме
Представлена свежая информация по Крису Полу, сломавшему руку
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android