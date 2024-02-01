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Потенциальный новичок «Локомотив-Кубани» расторг контракт с «Хапоэлем» Иерусалим

Потенциальный новичок «Локомотив-Кубани» расторг контракт с «Хапоэлем» Иерусалим
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Иерусалимский «Хапоэль» объявил об уходе сенегальского форварда Мориса Ндура, которого СМИ связывают с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань».

«Хапоэль» Иерусалим хочет поблагодарить Мориса Ндура за время, проведённое в клубе, и желает ему больших успехов в новом клубе», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте клуба в социальной сети Х (бывший Twitter).

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» и Морис Ндур уже заключили соглашение друг с другом. Также баскетболист был замечен в Краснодаре 24 января на матче первого этапа Единой лиги ВТБ между «Локомотив-Кубанью» и белорусским «Минском». В той встрече краснодарцы одержали победу со счётом 95:59.

Отметим, что сенегалец уже выступал в Единой лиге. С 2017 по 2019 год Морис играл за казанский УНИКС.

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