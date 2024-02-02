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«Вопиющая ошибка». Майк Браун — о непопадании двух игроков на Матч всех звёзд НБА

«Вопиющая ошибка». Майк Браун — о непопадании двух игроков на Матч всех звёзд НБА
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Главный тренер «Сакраменто Кингз» Майк Браун высказался по поводу непопадания игроков его команды, разыгрывающего ДеАарона Фокса и центрового Домантаса Сабониса, в состав участников на предстоящий Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.

«Любому, кто следит за НБА и за игрой «Кингз», понятно, что ДеАарон и Домантас должны были быть выбраны для участия в Матче всех звёзд этого года. Они играют на невероятно элитном уровне. Домантас устанавливает исторические цифры своими дабл-даблами, а ДеАарон установил рекорд в карьере по трёхочковым броскам. Каждый год на Матч всех звёзд не попадают достойные игроки, но, на мой взгляд, в этот раз произошла просто вопиющая ошибка», — приводит слова Брауна Andscape.

Матч всех звёзд пройдёт 18 февраля.

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