Ирвинг не включил Леброна и Дюранта в топ-5 любимых игроков НБА

Разыгрывающий команды «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг ответил на вопрос о том, кто входит в пятёрку его любимых действующих игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Энтони Эдвардс, Шей Гилджес-Александер, Лука Дончич, Джимми Батлер и Трей Янг», – написал Кайри Ирвинг в своих социальных сетях.

Примечательно, что Кайри Ирвинг не включил в свой топ-5 таких игроков, как Леброн Джеймс из «Лос-Анджелес Лейкерс» и Кевин Дюрант из «Финикс Санз». Оба являются одними из главных звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.

Напомним, в нынешнем сезоне 31-летний Кайри Ирвинг принял участие в 27 матчах Национальной баскетбольной ассоциации. Разыгрывающий «Даллас Маверикс» набирает в среднем 25,2 очка за игру, отдавая 5,3 результативной передачи.