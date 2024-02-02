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Аренас рассказал, что «Милуоки» следует сделать с новым тренером команды Риверсом

Аренас рассказал, что «Милуоки» следует сделать с новым тренером команды Риверсом
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас считает, что руководству «Милуоки Бакс» следует уволить Дока Риверса с поста главного тренера команды. Специалист возглавил клуб в конце января.

«История Дока такова, что у него нет защиты. В его истории нет ничего такого, что говорило бы о том, что он очень хорош в защите. Простите, что говорю об этом. Что сейчас лучше сделать руководству команды? Например, просто зайти в раздевалку и сказать: «Эй, Док, послушай. Мы передумали. Мы возьмём другого чувака, который давал нам победы, когда тебя здесь не было. Так что, Док, пакуй свои вещи, и мы закончим этот сезон без тебя», — приводит слова Аренаса Wisportsheroics.

Отметим, что под руководством Риверса «Милуоки» потерпел два поражения в двух матчах Национальной баскетбольной ассоциации.

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