Эртель — о продлении контракта с «Зенитом»: финансы — главный фактор моего решения

Лидер петербургского «Зенита» Томас Эртель ответил на вопрос о том, почему он продлил контракт с сине-бело-голубыми до 2025 года. Французский разыгрывающий признался, что на его решение оказала влияние финансовая часть трудового договора с российской командой.

«Почему я продлил контракт до 2025 года? Это из-за Паскуаля или семьи? Я не буду врать, финансы — главный фактор в моём решении. В любом случае на следующий сезон у меня есть опция игрока и опция клуба, так что посмотрим, что будет дальше», – сказал Эртель в интервью YouTube-каналу SKWEEK.

Напомним, Томас стал игроком петербургского «Зенита» в сентябре 2022 года.

Ранее разыгрывающий петербургского «Зенита» Томас Эртель рассказал, почему он не перешёл в команду, выступающую в Евролиге.