Эртель ответил на вопрос о возможном возвращении «Зенита» в Евролигу после окончания СВО

Игрок «Зенита» Томас Эртель высказался о возможном возвращении петербургского клуба в Евролигу. Французский разыгрывающий считает, что сине-бело-голубые смогут вернуться на европейскую арену после завершения СВО.

«Думаю ли я о том, что «Зенит» может вернуться в Евролигу, если СВО закончится? Основываясь на том, что слышал, да, но не всё зависит от клуба. Решение принимается наверху, президентом и так далее. Но я слышал это, что они вернутся в Евролигу, если ситуация уляжется, но ты никогда не можешь знать», – заявил Томас Эртель в интервью YouTube-каналу SKWEEK.

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Напомним, Евролига 22 марта 2022 года отстранила российские клубы и аннулировала их результаты в сезоне-2021/2022.

Ранее Эртель высказался о продлении контракта с «Зенитом».