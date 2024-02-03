Шакил О'Нил заявил, что ему запретили издеваться над Брайантом, когда тот был новичком

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и ведущий Шакил О'Нил рассказал, как ему запретили устраивать дедовщину в отношении Коби Брайанта, когда тот был новичком лиги и «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Однажды я издевался над Коби, и на следующее утро ко мне в номер пришло ФБР. Они сказали что-то вроде: «С ним так нельзя поступать». Я был удивлён: «Что значит, с ним так нельзя?» И тогда пришли Джерри Уэст и Митч Купчак и даже Мэджик Джонсон притащил туда свою ленивую задницу, все они сказали мне: «Эй, чувак, просто оставь его в покое», — рассказал О'Нил в эфире The Big Podcast.

О'Нил и Брайант присоединились к «Лос-Анджелес Лейкерс» в 1996 году, но для Коби это был дебютный сезон в НБА, а Шакил уже успел громко заявить о себе в составе «Орландо Мэджик».