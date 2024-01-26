«Даже твой уход преподал нам всем очень важный урок, Коби»

26 января 2024 года

Здравствуй, дорогой Коби!

Мы не виделись с тобой уже четыре года. Если честно, даже сложно поверить, что столько времени уже прошло. Вообще, именно с того момента, когда мы в последний раз увиделись, есть такое ощущение, что весь мир съехал с катушек. Столько всего произошло — даже не знаю, как обо всём рассказать. Как у тебя дела? Как Джиджи?

Как дела в НБА? Трёхочковая революция и не собирается сбавлять обороты: продвинутая аналитика вынуждает команды играть всё быстрее, вынуждает игроков всё больше выполнять дальние броски. В регулярном сезоне порой такие счета большие встречаются. Средний бросок и работа в посте всё сильнее уходят на задний план. Команды играют всё более однообразно, особенно в регулярном сезоне. Тебе бы такие процессы не понравились, я так думаю. Ввели с этого сезона ещё внутрисезонный турнир. Даже не буду объяснять все его тонкости, но, уверен, ты бы относился к нему со всей серьёзностью. Как и к каждой твоей сыгранной игре.

Лига стала куда более конкурентной и непредсказуемой. Закончилась эпоха династий, настоящих доминирующих коллективов, которые подряд выигрывают титулы. Нет, «Голден Стэйт» удалось выиграть ещё одно чемпионство, но вообще у них большие проблемы сейчас. Но, наверное, тебя больше всего интересует, что там у «Лейкерс». Именно в том сезоне, где мы с тобой попрощались, они и смогли взять 17-й титул! Сравнялись с «Бостоном», ты наверняка очень этого хотел, правда, есть немаленькая вероятность, что «Селтикс» в ближайшее время снова выйдут вперёд.

Наталья Брайант Фото: Getty Images

Как семья? Наталья так повзрослела! Вот, посмотри на приложенную фотографию. Представляешь, она стала моделью, а также дружит с кучей звёзд Голливуда. В прошлом году она помогала Бейонсе во время её мирового тура! Ну и, конечно же, она учится. Где? Ну конечно же в университете Южной Калифорнии, разве ты мог сомневаться? Она выросла достойнейшей девушкой, настоящим примером для подражания. Она гордится тобой и очень любит рассказывать о тебе.

Как там Ванесса? Знаешь, она вела себя максимально правильно, насколько было это возможно при таких обстоятельствах. Только самые близкие знают, что конкретно она испытывала и испытывает до сих пор, но на публике она вела себя максимально достойно. Все церемонии были проведены идеально, она говорила самые правильные слова. Её поддерживал весь мир, ей все вокруг помогали, она не оставалась одна.

Ванесса произнесла замечательную речь, когда тебя включили в Зал славы. Рядом с ней на сцене стоял Майкл Джордан. Миллионы людей по всему миру аплодировали её стойкости, смелости и силе. Она проявила себя, как женщина с наилучшими, достойнейшими качествами.

Майкл Джордан и Ванесса Брайант Фото: Maddie Meyer/Getty Images

В честь тебя устроили ежегодный праздник — день Коби Брайанта. Не знаю, понравилась ли бы тебе такая идея, но для людей это было очень важно. Отмечается этот день 24 августа, думаю, сам понимаешь почему. Представляешь, часть улицы Фигероа — та, которая ближе к «Крипто.ком арена» — хотели в честь тебя назвать. Но там что-то идея утонула в бюрократических разборках, сам знаешь, Калифорния… Ах, да, как ты понял, «Стэйплс-центр» переименовали. Самому не нравится, но что поделать.

Улицы, думаю, тебя не сильно интересуют, а вот статуи, возможно, да. Уже совсем скоро, 8 февраля, её, наконец, нам всем покажут. Ты встанешь ряд с Мэджиком, Каримом, Шаком…Ты наверняка это часто себе представлял и даже не сомневался, что этого добьёшься. И вот оно случилось. Ты это заслужил, как никто другой!

Статуя с Коби и Джиджи Брайант на месте катастрофы Фото: Getty Images

Не могу говорить за всех, но я очень тяжело пережил тот момент, когда ты ушёл. Твоя гибель (скажу, наконец, это слово) ощущалась мной, как никакая другая гибель знаменитости. Схожие чувства были и у многих других людей. Я долго думал, почему же именно твоя погибель так тяжело была мной воспринята. Много великих людей уже успело покинуть нас за мои 27 лет жизни. Но именно твой уход я воспринял наиболее болезненно.

Пришёл к выводу следующему: именно твоя погибель, как никакая другая, заставила многих людей особенно ощутить собственную смертность. Просто потому что ты представлялся нам как человек, который ну никак не может умереть. Коби нас всех переживёт, и даже тогда будешь с легкостью попадать все «мид-рейнджи». Ты — уникальная личность с совершенно особенным характером. Ментальность Мамбы — это взаправду, это никакой не маркетинг. Ты демонстрировал великое трудолюбие и желание добиться заветной цели. Ты перенёс множество проблем за свою жизнь. Трагедии, скандалы, драмы. Многих бы подобное сбило бы с пути. Но не тебя.

И, когда ты понимаешь, что даже такие люди могут умереть в любой момент, ты особенно сильно понимаешь, что то же самое может произойти с тобой, с твоими близкими. Мы все почувствовали насколько хрупка жизнь, которую мы имеем.

Но именно поэтому стоит радоваться каждому её мгновению. Дорожить ею и ценить. Быть благодарным за каждый новый день. Быть счастливым. Своей карьерой ты вдохновил и мотивировал миллионы людей по всему миру. И даже твой уход преподал нам очень важный урок и заставил переосмыслить важнейшие вещи.

Спасибо тебе.

Скучаю по тебе,

Андрей.

P.S.: Ах да, забыл рассказать про сына Майкла Джордана и бывшую жену Скотти Пиппена. Там такое! Ну ладно, как-нибудь в другой раз.