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Перкинс поддержал травмированного Эмбиида, хотя ранее просил не выпускать его на площадку

Перкинс поддержал травмированного Эмбиида, хотя ранее просил не выпускать его на площадку
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс высказался о том, что лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид получил очередное повреждение и с большой долей вероятности лишится права претендовать на какие-либо индивидуальные награды по итогам сезона.

«Иногда нужно быть эгоистичным и заботиться в первую очередь о себе», — сказал Перкинс в эфире ESPN.

Отметим при этом, что несколько дней назад Перкинс заявил, что на месте руководства «Филадельфии» не выпускал бы Эмбиида на площадку до конца сезона, потому что центровой пропустил слишком много игр в текущем регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации из-за различных проблем со здоровьем.

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