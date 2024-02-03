Отец Купера Флэгга назвал легенду НБА, на которого равняется лучший молодой игрок США

Американец Ральф Флэгг, являющийся отцом одного из самых известных молодых игроков США на данный момент, претендента на первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года Купера Флэгга, рассказал о любимой команде и исполнителе своего сына.

«Диски финала НБА 85–86 годов. Мы смотрели всё это много раз. Мы видели противостояние Мэджика с Бёрдом. Просто все те старые игры «Селтикс». Эти записи были баскетбольным образованием Купера. Ларри Бёрд был его профессором и остаётся его любимым игроком. И то, как играли эти команды – делили мяч, отдавали приоритет защите – это всегда нравилось Куперу. Наблюдение за ними каждый божий день, возможно, промыло ему мозги, убедив его в том, как нужно играть», – приводит слова Ральфа Флэгга The Athetic.

Отметим, что большинство мок-драфтов выделяет Купера как лучшего игрока драфт-класса 2025 года. В декабре 2024 года на первом курсе колледжа Куперу исполнится 18 лет, таким образом, игрок может претендовать на то, чтобы выставить свою кандидатуру на участие в драфте 2025 года.