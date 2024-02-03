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Отец Купера Флэгга назвал легенду НБА, на которого равняется лучший молодой игрок США

Отец Купера Флэгга назвал легенду НБА, на которого равняется лучший молодой игрок США
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Американец Ральф Флэгг, являющийся отцом одного из самых известных молодых игроков США на данный момент, претендента на первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года Купера Флэгга, рассказал о любимой команде и исполнителе своего сына.

«Диски финала НБА 85–86 годов. Мы смотрели всё это много раз. Мы видели противостояние Мэджика с Бёрдом. Просто все те старые игры «Селтикс». Эти записи были баскетбольным образованием Купера. Ларри Бёрд был его профессором и остаётся его любимым игроком. И то, как играли эти команды – делили мяч, отдавали приоритет защите – это всегда нравилось Куперу. Наблюдение за ними каждый божий день, возможно, промыло ему мозги, убедив его в том, как нужно играть», – приводит слова Ральфа Флэгга The Athetic.

Отметим, что большинство мок-драфтов выделяет Купера как лучшего игрока драфт-класса 2025 года. В декабре 2024 года на первом курсе колледжа Куперу исполнится 18 лет, таким образом, игрок может претендовать на то, чтобы выставить свою кандидатуру на участие в драфте 2025 года.

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