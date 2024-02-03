Керр — об игре Грина: дисквалификация приземлила его

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал выступление тяжёлого форварда Дрэймонда Грина после отбытия дисквалификации.

Напомним, Грин был временно отстранён от игр из-за удара по лицу центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича во время матча.

«Он так хорошо играет. Он делает нашу защиту намного лучше. С новой расстановкой мы стали быстрее и атлетичнее. Дрэймонд видит площадку. Он приземлён своей дисквалификацией. Думаю, она дала ему время подумать о том, как сильно он любит играть. Он не хотел этого лишаться», — цитирует Керра издание The Athletic.

Ранее Грин раскритиковал НБА за слишком жёсткие условия для претендентов на MVP.