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Керр — об игре Грина: дисквалификация приземлила его

Керр — об игре Грина: дисквалификация приземлила его
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Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал выступление тяжёлого форварда Дрэймонда Грина после отбытия дисквалификации.

Напомним, Грин был временно отстранён от игр из-за удара по лицу центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича во время матча.

«Он так хорошо играет. Он делает нашу защиту намного лучше. С новой расстановкой мы стали быстрее и атлетичнее. Дрэймонд видит площадку. Он приземлён своей дисквалификацией. Думаю, она дала ему время подумать о том, как сильно он любит играть. Он не хотел этого лишаться», — цитирует Керра издание The Athletic.

Ранее Грин раскритиковал НБА за слишком жёсткие условия для претендентов на MVP.

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