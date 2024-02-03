Леброн Джеймс раскритиковал непопадание Янга в заявку на Матч звёзд НБА

Четырёхкратный чемпион НБА и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг должен был попасть в заявку на Матч звёзд НБА – 2024, который состоится 18 февраля.

«Я не совсем это понимаю. Дело не только в победах и поражениях, в прошлом парни попадали с гораздо более плохой статистикой. Парень заявляет о себе в каждом матче! Прекратите! Он игрок уровня Матча всех звёзд, очевидно», — написал Джеймс в социальных сетях.

Напомним, Леброн будет капитаном команды от Западной конференции, Яннис Адетокунбо из «Милуоки Бакс» – Восточной.

На Западе с первых минут встречу начнут Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Кевин Дюрант («Финикс Санз»), Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») и Лука Дончич («Даллас Маверикс»). На Востоке – Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс») и Дэмьен Лиллард («Милуоки Бакс»).