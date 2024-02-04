Ирвинг ответил фанату, поставившему под сомнение его игру в плей-офф НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) разыгрывающий «Даллас Маверикс» американец Кайри Ирвинг ответил фанату, заявившему в социальных сетях, что он не выступал на элитном уровне в последнем плей-офф.

«Цель заключается не в том, чтобы дойти до плей-офф, а в том, чтобы выиграть чемпионат. Думаю, у всех остальных 29 команд есть неудачи, когда они побеждают, не так ли? И ещё, какая у меня статистика в финалах? Думаю, я, по крайней мере, вхожу в десятку лучших», — написал Ирвинг.

За свою карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации Ирвинг сыграл 74 матча в плей-офф, в среднем набирая 23,3 очка, делая 4,8 передачи и совершая 3,7 подбора.

В 13 играх финалов НБА Ирвинг в среднем набирал 27,2 очка, делал 4,2 передачи и совершал 4,2 подбора, что ставит его на 12-е место в истории.