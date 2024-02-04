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ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
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Рейнольдс: ЦСКА очень силён, обыграть в гостях армейцев будет непросто

Рейнольдс: ЦСКА очень силён, обыграть в гостях армейцев будет непросто
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Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс поделился ожиданиями от заключительного матча казанцев на первом этапе регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«ЦСКА в нынешнем розыгрыше ЕЛ очень силён. К экватору чемпионата москвичи закрепились на первом месте в турнирной таблице. Это отличная подбирающая команда, они всегда самоотверженно борются под щитами, к тому же являются лидерами турнира по количеству результативных передач. В их составе превосходные снайперы, представляющие серьёзную угрозу из-за дуги.

УНИКС усердно готовится к предстоящей встрече уже несколько дней, поскольку мы понимаем, что обыграть ЦСКА в гостях будет очень непросто. Вместе с тем у нас отличное настроение. Считаю, в Казани в этом году подобралась прекрасная команда, все настроены на борьбу и совместную работу. К тому же мы всегда поддерживаем друг друга, в том числе эмоционально. Наша цель – защитить статус чемпионов, к которой мы целенаправленно движемся, выкладываясь на тренировках изо дня в день. Со своей стороны в предстоящем матче с ЦСКА приложу все силы, чтобы продемонстрировать лучшую игру и помочь УНИКСу добыть победу над москвичами», – приводит слова Рейнольдса официальный сайт УНИКСа.

Напомним, матч между ЦСКА и УНИКСом состоится сегодня, 4 февраля. Он пройдёт в Москве на арене «Мегаспорт». Начало встречи запланировано на 14:00 мск.

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