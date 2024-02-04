Тренер УНИКСа Перасович прокомментировал победу над ЦСКА

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу над московским ЦСКА в матче первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (83:73).

«Безусловно, это важная для нас победа против клуба с великой историей и лидера Единой Лиги ВТБ. Мы показали, что можем бороться с ЦСКА. По ходу сезона УНИКС сталкивался с неудачными моментами, но самое главное – в каком состоянии команда подойдет к рещающим отрезкам чемпионата – Топ-6 и плей-офф. Повторюсь, эта победа чрезвычайно важна для нас, особенно в преддверии старта второго этапа», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги. УНИКС находится на второй позиции. Команды завершили выступления в первом этапе чемпионата.