Карри рассказал, какой совет он дал Янгу после того, как тот не попал на Матч всех звёзд

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал, какой совет он дал лидеру «Атланты Хоукс» Трею Янгу после того, как стало известно, что он не примет участие в Матче всех звёзд — 2024.

«Он продолжает становиться лучше, выступать и показывать высокие результаты. Матч всех звёзд — это то, что зависит от голосов болельщиков, СМИ и тренеров. Это элемент конкуренции, вы знаете, на каждой позиции каждый год пытаются быть выбранными. Я сказал ему после игры, что всё это вернётся к нему, если он будет продолжать правильно подходить к баскетболу: играть с радостью, не позволять этому порождать обиду только потому, что его не признали», — приводит слова Карри Fadeaway World.

На Западе с первых минут встречу начнут Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Кевин Дюрант («Финикс Санз»), Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») и Лука Дончич («Даллас Маверикс»). На Востоке — Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс») и Дэмьен Лиллард («Милуоки Бакс»).