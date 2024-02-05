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Стало известно, кто будет тренировать команду Запада на Матче всех звёзд НБА

Национальная баскетбольная ассоциация объявила о том, что главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Крис Финч и его помощники будут тренировать команду Западной конференции на Матче всех звёзд 2024 года.

Ранее сообщалось, что тренером команды Востока станет Док Риверс из «Милуоки Бакс».

На Западе с первых минут Матч всех звёзд начнут Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Кевин Дюрант («Финикс Санз»), Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») и Лука Дончич («Даллас Маверикс»). На Востоке — Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс») и Дэмьен Лиллард («Милуоки Бакс»).

Матч всех звёзд НБА пройдёт в городе Индианаполисе (штат Индиана) в воскресенье, 18 февраля, на арене «Гейнбридж Филдхаус».