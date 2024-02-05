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Тренер «Далласа» рассказал, когда Ирвинг сможет появиться на площадке

Тренер «Далласа» рассказал, когда Ирвинг сможет появиться на площадке
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Разыгрывающий команды «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг возобновил тренировки и может вернуться в строй в матче с «Филадельфией Сиксерс». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Джейсон Кидд.

Наставник «Маверикс» отметил, что Ирвинг находится в хороших физических кондициях и занимается вместе со всеми.

Напомним, в нынешнем сезоне 31-летний Кайри Ирвинг принял участие в 27 матчах Национальной баскетбольной ассоциации. Разыгрывающий «Даллас Маверикс» набирает в среднем 25,2 очка за игру, отдавая 5,3 результативной передачи.

За свою карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации Ирвинг сыграл 74 матча в плей-офф, в среднем набирая 23,3 очка, делая 4,8 передачи и совершая 3,7 подбора. В 13 играх финалов НБА Ирвинг в среднем набирал 27,2 очка, делал 4,2 передачи и совершал 4,2 подбора, что ставит его на 12-е место в истории.

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