Источник: Эмбиид может вернуться в строй до конца сезона

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид может восстановиться от травмы колена до конца текущего сезона. Об этом сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. По словам журналиста, сроки реабилитации Эмбиида неизвестны. Но его возвращение на паркет возможно уже в этом сезоне.

«Мне сказали, что дверь для возвращения Эмбиида в текущем сезоне ещё открыта. Нет смысла гадать, сколько времени займёт восстановление Эмбиида. Мы не знаем этого. Даже в клубе не знают на данный момент. Но мы получим лучшее представление, когда операция на левом колене Эмбиида будет проведена», – заявил Войнаровски в новом выпуске своего подкаста.

Ранее стало известно, что Джоэл Эмбиид перенесёт операцию после полученной травмы в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (107:119). Ожидается, что игрок пропустит длительный период времени.