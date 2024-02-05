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Президент «Уникахи» объяснил, почему испанский клуб не хочет играть в Евролиге

Президент «Уникахи» объяснил, почему испанский клуб не хочет играть в Евролиге
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Президент «Уникахи» Антонио Хесус Лопес Ньето сообщил, что испанский клуб не планирует возвращаться в Евролигу. По словам функционера, данный турнир не устраивает команду из Малаги.

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«В этом сезоне у нас истекает контракт с Лигой чемпионов. Будущее клуба предполагает участие в турнире, который лучше всего соответствует нашему спортивному развитию. Я не исключаю никакие варианты, но, например, сегодня, чтобы внести ясность, формат Евролиги как в экономическом, так и в спортивном плане нас не устраивает.

Я считаю, что, если бы мы попытались играть в Евролиге, это отрицательно сказалось бы на спортивных результатах клуба, а также на его стратегии и структуре», – цитирует президента «Уникахи» Basket News.

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