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Инсайдер назвал сроки возможного возвращения Эмбиида

Инсайдер назвал сроки возможного возвращения Эмбиида
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Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид может вернуться на площадку через один или два месяца. Напомним, ранее сообщалось, что у игрока диагностировали смещение лоскута мениска левого колена и ему предстоит операция.

«Мне сказали, что есть надежда, что Эмбиид пропустит один-два месяца… Если в хирургическом отделении потребуется полное восстановление, это займёт значительно более длительный период», — приводит слова инсайдера Шэмса Чарании Run It Back в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Эмбиид получил травму после падения на его левую ногу форварда соперников Жонатана Куминги. Ранее он только восстановился после травмы колена. В текущем сезоне НБА Эмбиид принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 35,3 очка, совершал 11,3 подбора и отдавал 5,7 передачи.

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