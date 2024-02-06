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Виктор Вембаньяма рассказал о главной сложности в НБА

Виктор Вембаньяма рассказал о главной сложности в НБА
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Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма рассказал, что для него было самым сложным при переходе в НБА.

«Самая тяжёлая битва не физическая, а скорее психологическая. Выходить на площадку каждый вечер и сражаться за свою команду … Сражаться, потому что кто-то другой перед тобой хочет тебя убить», — приводит слова Вембаньямы NBA on ESPN в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио Спёрс» под первым номером на минувшем драфте. В минувшем сезоне Виктор выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции.

Ранее четырёхкратный чемпион НБА легендарный американец Шакил О’Нил включил Вембаньяму в топ-5 лучших молодых игроков ассоциации.

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