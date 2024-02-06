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Карри высказался по поводу Ионеску, против которой он проведёт дуэль дальних бросков

Карри высказался по поводу Ионеску, против которой он проведёт дуэль дальних бросков
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался по поводу игрока женской команды «Нью-Йорк Либерти» Сабрины Ионеску, с которой ему предстоит провести дуэль дальних бросков.

«Небо — это предел для неё и того, что она может сделать на площадке, с точки зрения её влияния в игре, но и на площадке тоже… Было здорово за ней наблюдать», — приводит слова Карри Clutch Points.

Как сообщается, дуэль Карри и Ионеску состоится после конкурса трёхочковых бросков в рамках Матча звёзд. Карри и Ионеску будут соревноваться по стандартным правилам, но Стефен будет использовать мячи, которые применяются в Национальной баскетбольной ассоциации, а Сабрина будет бросать мячи, которыми играют в женской НБА.

Напомним, прошлым летом на Матче звёзд женской НБА Ионеску установила рекорд всех времён и среди мужчин, и среди женщин, набрав 37 очков и промахнувшись лишь дважды.

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