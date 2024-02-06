Скип Бэйлесс против того, чтобы «Лейкерс» обменяли Остина Ривза

Известный телеведущий и баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» должен сохранить в команде Остина Ривза.

«Я не откажусь от Остина Ривза. Я просто не собираюсь этого делать. Он просто слишком хорош. Он знает, как играть в баскетбол. Он закрывает много вопросов», — приводит слова Бэйлесса The Cold Wire.

Напомним, сегодня, 6 февраля, в Шарлотт (США) на арене «Спектрум-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Шарлотт Хорнетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости победили со счётом 124:118.

Ранее североамериканский журналист и обозреватель The Athletic Йован Буха поделился мнением о статусе атакующего разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Остина Ривза.