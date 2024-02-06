Баркли объяснил, почему Бил должен выходить в «Финиксе» со скамейки запасных

Член Зала славы, бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарльз Баркли высказал мнение по поводу «Финикс Санз».

«Я думаю, нужно посмотреть на общую картину и сказать: «Окей, мы на одном уровне с «Клипперс» и «Наггетс»? Сейчас это точно не так.

Я бы хотел, чтобы они выпускали Брэдли Била со скамейки запасных. Всем трём звёздам сложно делать то, что у них получается лучше всего, когда они все вместе на площадке.

У них есть три ядерных оружия. Это очень здорово, но не работает, когда все три игрока на площадке.

Вам нужен такой парень, как Марк Уэст, который был идеальным партнёром по команде. Он будет просто играть в защите и подбирать мяч. Это хороший игрок, который, скорее всего, не будет набирать много очков, но всё, что он должен делать, — это грязная работа. А это очень важно иметь в команде», — приводит слова Баркли Arizona Sports.