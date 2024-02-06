Менеджмент «Лейкерс» начал срочные поиски вариантов усиления состава

Известный журналист ESPN Дэйв Макменамин рассказал, что менеджмент «Лос-Анджелес Лейкерс» срочно начал поиски вариантов усиления состава.

«Нынешний состав «Лос-Анджелес Лейкерс» провёл в первой половине регулярного сезона 52 игры. У игроков было время продемонстрировать всё, на что они способны. Теперь у менеджмента есть чуть больше двух суток, чтобы успеть до дедлайна по обменам», — написал Макменамин на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

На данный момент «Лейкерс» идут на девятом месте в Западной конференции. На их счету 27 побед при 25 поражениях.

Ближайшие матчи «Лос-Анджелес Лейкерс» проведёт 8 февраля на выезде с идущим на четвёртом месте «Дэнвер Наггетс» и 10 февраля тоже на выезде с «Нью-Орлеан Пеликанс» (седьмой на Западе). Из-за травмы на данный момент из игры выбыл только тяжелый форвард Джарред Вандербилт. Лидеры команды Леброн Джеймс и Энтони Дэвис в строю.