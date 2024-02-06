«Это очень тяжело». Клэй Томпсон — о выпадении из старта «Уорриорз»

Звёздный игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон после победного матча над «Бруклин Нетс» со счетом 109–98 признался, что ему очень тяжело наблюдать за игрой со скамейки запасных. Дважды в трех последних играх он не попадает в стартовый состав.

«Да… Превратиться из одного из лучших в запасного это тяжело для любого игрока. Буду с вами честен, это очень тяжело.

Функционально я чувствую себя прекрасно. Ментально, наверное, немного другая ситуация. Но такова жизнь. Я мог бы злиться, но, честно говоря, сейчас я просто рад за наших молодых парней. Мы выиграли, а в этой лиге это непростое занятие.

Сантос очень старался. Я рад за Ги. Потрясающе, какое влияние он оказывает на игру команды. Невероятно», — приводит слова Томпсона ESPN.

Клэй Томпсон, которому в четверг исполняется 34, забил в этой игре 4 броска из 9-ти, из них 0 из 3 из-за дуги. Конец игры он провел на скамейке.