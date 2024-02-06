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«Это очень тяжело». Клэй Томпсон — о выпадении из старта «Уорриорз»

«Это очень тяжело». Клэй Томпсон — о выпадении из старта «Уорриорз»
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Звёздный игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон после победного матча над «Бруклин Нетс» со счетом 109–98 признался, что ему очень тяжело наблюдать за игрой со скамейки запасных. Дважды в трех последних играх он не попадает в стартовый состав.

«Да… Превратиться из одного из лучших в запасного это тяжело для любого игрока. Буду с вами честен, это очень тяжело.

Функционально я чувствую себя прекрасно. Ментально, наверное, немного другая ситуация. Но такова жизнь. Я мог бы злиться, но, честно говоря, сейчас я просто рад за наших молодых парней. Мы выиграли, а в этой лиге это непростое занятие.

Сантос очень старался. Я рад за Ги. Потрясающе, какое влияние он оказывает на игру команды. Невероятно», — приводит слова Томпсона ESPN.

Клэй Томпсон, которому в четверг исполняется 34, забил в этой игре 4 броска из 9-ти, из них 0 из 3 из-за дуги. Конец игры он провел на скамейке.

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