«Барселона» объявила о подписании контракта с Рики Рубио

Пресс-служба каталонской «Барселоны» сообщила о подписании контракта с испанским разыгрывающим Рики Рубио. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Баскетболист уже зарегистрирован в чемпионате Испании и Евролиге. Игрок может начать принимать участие в матчах, когда будет к этому готов.

Напомним, прошлым летом Рики Рубио объявил о приостановлении спортивной карьеры из-за психологических проблем. Игрок не поехал в составе сборной Испании на чемпионат мира по баскетболу 2023 года. В начале января баскетболист сообщил об уходе из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в которой выступал с 2011 года.

В текущий момент «Барселона» располагается на второй позиции турнирной таблицы Евролиги.

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