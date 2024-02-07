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Чендлер Парсонс: у Леброна уже есть негласный контракт с командой, задрафтующей его сына

Чендлер Парсонс: у Леброна уже есть негласный контракт с командой, задрафтующей его сына
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Экс-баскетболист НБА Чендлер Парсонс заявил, что суперзвезда «Лос-Анджелес Лейкерс» 39-летний четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс продолжит карьеру в том клубе, который задрафтует его 19-летнего сына Бронни Джеймса.

«Прежде всего, я думаю, что этот человек знает всё. Думаю, Леброн уже знает, что Бронни выставляется на драфт, и у него, вероятно, уже есть негласный контракт с командой, где он собирается присоединиться к сыну. В ту минуту, когда вы видите, что Бронни Джеймс выставлен на драфт, они знают, кто его забирает, и вы знаете, куда направляется Леброн Джеймс», — приводит слова Парсонса Fadeaway World.

19-летний сын Леброна Джеймса Бронни Джеймс выступает на позиции разыгрывающего в студенческой лиге NCAA за Университет Южной Калифорнии.

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