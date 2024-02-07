Аренас объяснил, почему Трей Янг больше никогда не попадёт в сборную всех звёзд

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас рассказал, почему разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг больше никогда не попадёт в сборную всех звёзд.

«Они изменили систему, которая идёт против него как игрока. Вы знаете, что за него не голосовали, и ему пришлось полагаться на тренеров, чтобы они проголосовали за него в последние два года.

Дело ещё в том, что игроки его не любят. Они всё равно ставят его на последнее место во всём. Они называют его переоценённым. Он не нравится тренерам», — приводит слова Аренаса Fadeaway World.

Ранее звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал, какой совет он дал лидеру «Атланты Хоукс» Трею Янгу после того, как стало известно, что тот не примет участия в Матче всех звёзд — 2024.