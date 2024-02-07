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Скип Бэйлесс: Кавай вступил в гонку за звание MVP

Скип Бэйлесс: Кавай вступил в гонку за звание MVP
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Известный телеведущий и баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс высказал мнение о том, что лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард теперь участвует в гонке за MVP.

«Кавай вступил в гонку за звание MVP. Играя очередной матч за матч, в «Атлантой» он набрал 36 очков при 13 из 20 с игры. У него не будет шикарных показателей MVP. Но он — Ламар Джексон в «Клипперс», — приводит слова Бэйлесса The Sports Rush.

Напомним, вчера, 6 февраля, в Атланте (США) на «Стэйт Фарм-Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местная «Атланта Хоукс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Гости победили со счётом 149:144.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард. На его счету 36 очков, два подбора и пять результативных передач.

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