Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лондон Лайонс — Вулвз. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Роуз признался, что мог завершить карьеру после окончания контракта с «Никс»

Роуз признался, что мог завершить карьеру после окончания контракта с «Никс»
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Деррик Роуз рассказал, что он мог завершить карьеру после того, как истёк его контракт с «Нью-Йорк Никс».

«В то время я ещё пытался понять, хочу ли я ещё играть. Я просто пытался понять, как мне поступить, остаться или уйти.

Я не разговаривал с Тибодо со дня свадьбы Джалена (29 июля). Но всё хорошо. Он прислал мне бутылку шампанского на свадьбу. Винтажную бутылку. Наши отношения никогда не будут напряжёнными. Даже когда они сказали, что идут в другом направлении, я не могу злиться на Тибса за это», — приводит слова Роуза Bleacher Report.

Роуз является самым молодым обладателем награды MVP. В 21 год он был лидером команды, которая доминировала в Восточной конференции, показывая результат лучше, чем большое «трио» в «Хит».

Материалы по теме
Пол Джордж вспомнил о своем опыте защиты против Деррика Роуза в 2011-м
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android