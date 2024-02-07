Роуз признался, что мог завершить карьеру после окончания контракта с «Никс»

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Деррик Роуз рассказал, что он мог завершить карьеру после того, как истёк его контракт с «Нью-Йорк Никс».

«В то время я ещё пытался понять, хочу ли я ещё играть. Я просто пытался понять, как мне поступить, остаться или уйти.

Я не разговаривал с Тибодо со дня свадьбы Джалена (29 июля). Но всё хорошо. Он прислал мне бутылку шампанского на свадьбу. Винтажную бутылку. Наши отношения никогда не будут напряжёнными. Даже когда они сказали, что идут в другом направлении, я не могу злиться на Тибса за это», — приводит слова Роуза Bleacher Report.

Роуз является самым молодым обладателем награды MVP. В 21 год он был лидером команды, которая доминировала в Восточной конференции, показывая результат лучше, чем большое «трио» в «Хит».