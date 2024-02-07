Стивен Джексон — о словах Риверса про Бронни: ты мусор, и твой папа не Леброн

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, чемпион 2003 года в составе «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон ответил на слова Остина Риверса, который ранее высказал мнение о том, что Бронни Джеймсу не стоит играть в одной команде со своим отцом Леброном Джеймсом.

«И твой папа не Леброн. Заткнись. Разница в том, что ты мусор, а Бронни — нет. Ты не можешь сравниться с ним», — приводит слова Джексона Legion Hoops.

Напомним, в июле 2023 года у Бронни Джеймса произошла остановка сердца по причине врождённого порока. Медики своевременно оказали помощь молодому баскетболисту и доставили его в больницу. В конце ноября врачи разрешили Бронни Джеймсу выступать в составе студенческой команды.