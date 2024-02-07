Источник: «Лейкерс» не будут обменивать Ривза, только на участника Матча всех звёзд

По информации источников корреспондента The Athletic Йована Бухи, шансы на то, что «Лос-Анджелес Лейкерс» предпримет серьёзные шаги по усилению состава под дедлайн обменов, в последние дни сильно снизились.

Сообщается, что менеджмент «Лейкерс» стал более уверен в потенциале команды. Они больше не планируют обменивать Остина Ривза, только если не подвернётся вариант с игроком уровня Матча всех звёзд НБА.

Деджонте Мюррей остаётся желанной целью для «Лейкерс», но они не готовы значительно улучшать своё первоначальное предложение. «Атланта Хоукс», в свою очередь, хочет Ривза, но «Лейкерс» не желает его отдавать.

Также источники сообщают, что «Лейкерс» в первую очередь нужен ещё один надёжный защитник, который желательно будет приличным снайпером.

На данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» идёт на девятом месте в Западной конференции.