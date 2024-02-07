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Шакил О'Нил заявил, что дуэт Луки Дончича и Кайри Ирвинга не сработает

Шакил О'Нил заявил, что дуэт Луки Дончича и Кайри Ирвинга не сработает
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Легенда «Лейкерс» Шакил О'Нил объяснил, почему Лука Дончич и Кайри Ирвинг не выиграют титул вместе с «Даллас Маверикс».

«Если вы посмотрите на все великие дуэты игроков, то увидите, что все они дополняли друг друга. Например, Скотти Пиппен отлично дополнял Майкла Джордана, а тот – Скотти. Коби Брайант всегда мог в нужный момент отдать мяч Шаку. Мы дополняли друг друга. А эти два парня, по моему мнению, являются одинаковыми игроками. Им нужен мяч, 9, 10, 11 секунд, постоянное владение мячом. Не думаю, что так можно выигрывать. Одному из них придётся научиться играть без мяча. Но когда у тебя есть два парня, которые делают одно и то же… Я не думаю, что это сработает», — сказал Шакил О'Нил в эфире программы «Внутри НБА».

Шакил О'Нил с 2000 по 2002 год вместе с Коби Брайантом выиграли три чемпионских титула подряд.

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