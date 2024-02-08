Перкинс: в прошлом году Йокич надрал задницу Энтони Дэвису

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс дал комментарий по поводу центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса.

«Эта команда будет идти так далеко, как ее поведет Энтони Дэвис. Мы знаем, что может сделать Леброн, но несправедливо оказывать на него такое давление.Мы видели, что случилось в прошлом году, когда их разгромили «Денвер Наггетс». Я имею в виду, что Йокич надрал задницу Энтони Дэвису», — приводит слова Перкинса The Sports Rush.

На данный момент «Лейкерс» идут на девятом месте в Западной конференции. На их счету 27 побед при 25 поражениях. Ближайшие матчи «Лос-Анджелес Лейкерс» проведёт 8 февраля на выезде с идущим на четвёртом месте «Дэнвер Наггетс» и 10 февраля тоже на выезде с «Нью-Орлеан Пеликанс» (седьмой на Западе).