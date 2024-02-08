НБА переименовала внутрисезонный турнир

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и Emirates объявили о многолетнем партнёрстве. Об этом информирует пресс-служба авиакомпании. Согласно условиям сделки внутрисезонный турнир НБА будет отныне называться Emirates NBA Cup.

Стороны договорились проводить совместную рекламу на своих площадках. Логотип площадки появится на майках арбитров НБА, женской НБА и G-лиги.

«Emirates — авиакомпания мирового класса, которая разделяет наше стремление привлекать болельщиков по всему миру новыми и творческими способами. Поскольку баскетбол по-прежнему считается самым быстрорастущим видом спорта в мире, это сотрудничество продемонстрирует восторг НБА, который смогут разделить миллионы людей, ежегодно летающих рейсами Emirates», — сказал заместитель комиссионера НБА и главный операционный директор Марк Татум.