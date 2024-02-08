«Юта» обменяла в «Торонто» Келли Олиника и Очаи Агбаджи

«Юта Джаз» и «Торонто Рэпторс» договорились об обмене. Как рассказал у себя в соцсетях известный инсайдер Эдриан Войнаровски, в «Торонто» в результате сделки отправятся Келли Олиник и Очаи Агбаджи. А «Юта» получит Кайру Льюиса, Отто Портера и драфт-пик первого раунда 2024 года.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Олиник к настоящему моменту принял участие в 50 матчах, в которых в среднем набирал 8,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 4,4 передачи. В активе Агбаджи 5,4 очка, 2,5 подбора и 0,9 передачи. «Юта» занимает 10-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции (26 побед – 26 поражений).

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