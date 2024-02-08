Гилберт Аренас назвал игроков НБА, которые не боятся риска

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас раскритиковал игроков, предпочитающих не идти на риск. Аренас привёл в пример возможность взять гарантированные $ 500 тыс. или подбросить монету, чтобы получить $ 5 млн.

«Если бы мои товарищи по команде сказали, что предпочли бы 500 000, я, вероятно, не отдал бы им мяч. Такие игроки перестраховываются. Они боятся идти на грёбаный риск.

Если спросить всех топ-игроков, Кайри Ирвинга, Луку Дончича, Янниса Адетокунбо, Джимми Батлера, Майкла Джордана, то они выберут монету», — сказал Аренас на канале Gil's Arena в YouTube.

Ранее Аренас рассказал, как музыкант подрался с игроком НБА из-за подаренной бутылки спиртного.