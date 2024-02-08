Алек Бёркс и Боян Богданович перейдут в «Нью-Йорк Никс»

Защитник «Детройт Пистонс» Алек Бёркс станет игроком «Нью-Йорк Никс». Об этом у себя в социальных сетях рассказал инсайдер Эдриан Войнаровски. Кроме того, «Нью-Йорк» получит сербского форварда Бояна Богдановича.

В «Пистонс» перейдёт защитник Квентин Гримс, Эван Фурнье и Малачи Флин.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Бёркс к настоящему моменту в среднем за матч набирает 12,6 очка, совершает 2,6 подбора и отдаёт 1,6 передачи. Игрок принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата. У Богдановича следующие статистические показатели: 20,2 очка, 3,4 подбора и 2,5 передачи. Боян сыграл в 28 матчах регулярки.

«Чемпионат» в настоящий момент детально освещает дедлайн Национальной баскетбольной ассоциации.