«Торонто» обменял чемпиона мира Денниса Шрёдера в «Нетс» на Спенсера Динвидди

Клубы НБА «Торонто Рэпторс» и «Бруклин Нетс» договорились об обмене. По его итогам «Рэпторс» получат Спенсера Динвидди, а в клуб из Нью-Йорка отправится чемпион мира 2023 года Деннис Шрёдер. Об этом у себя в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски. Кроме того, в сделку будут включены форвард «Торонто» Таддеус Янг и разыгрывающий «Бруклина» Деннис Смит-младший.

В нынешнем сезоне НБА Шрёдер к настоящему моменту принял участие в 51 матче, где в среднем набирал 13,7 очка, совершал 2,7 подбора и отдавал 6,1 передачи. Динвидди в 48 матчах в среднем набирал 12,6 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал шесть результативных передач.

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