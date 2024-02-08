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Пи Джей Вашингтон перешёл в «Даллас»

Пи Джей Вашингтон перешёл в «Даллас»
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Форвард Пи Джей Вашингтон перейдёт из «Шарлотт Хорнетс» в «Даллас Маверикс». Об этом у себя в социальных сетях рассказал инсайдер Шэмс Чарания. «Хорнетс» получат Гранта Уильямса, Сета Карри и пик первого раунда 2027 года (защищённый в топ-2). «Даллас», в свою очередь, получит два пика второго раунда.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Вашингтон к настоящему моменту принял участие в 44 матчах, в которых в среднем набирал 13,6 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал 2,2 передачи при 44,6% с игры и 32,4% из-за дуги.

Ранее сообщалось, что «Хорнетс» обменяли Гордона Хэйворда в «Оклахому» на Василие Мицича, Тре Манна и Дависа Бертанса.

«Чемпионат» освещает дедлайн Национальной баскетбольной ассоциации.

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