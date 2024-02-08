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Названы все участники конкурса трёхочковых на Матче всех звёзд НБА

Названы все участники конкурса трёхочковых на Матче всех звёзд НБА
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Национальная баскетбольная ассоциация объявила список всех игроков, которые примут участие в конкурсе трёхочковых бросков 2024 года. В мероприятии выступят восемь баскетболистов.

В список вошли: Дэмьен Лиллард из «Милуоки Бакс», его товарищ по команде Малик Бизли, защитник «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон, защитник «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон, форвард «Юты Джаз» Лаури Маркканен, защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл, защитник «Атланты Хоукс» Трей Янг и центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс.

Матч всех звёзд пройдёт в Индианаполисе, штат Индиана, 18 февраля на «Гейнбридж Филдхаус». Мероприятия будут принимать два стадиона: «Лукас Ойл Стэдиум» и домашняя арена «Пэйсерс» «Гейнбридж Филдхаус».

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