Назван официальный список участников конкурса данков на Матче звёзд НБА

Национальная баскетбольная ассоциация объявила список всех игроков, которые примут участие в конкурсе слэм-данков в рамках уикенда Матча всех звёзд НБА 2024 года. В мероприятии выступят четверо баскетболистов.

В соревновании на лучший бросок сверху примут участие форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун, защитник «Майами Хит» Хайме Хакес-младший, защитник «Орландо Мэджик» Мак Маккланг и форвард «Нью-Йорк Никс» Джейкоб Топпин.

Матч всех звёзд пройдёт в Индианаполисе, штат Индиана, 18 февраля на «Гейнбридж Филдхаус». Мероприятия будут принимать два стадиона: «Лукас Ойл Стэдиум» и домашняя арена «Пэйсерс» «Гейнбридж Филдхаус».

Ранее были объявлены участники конкурса трёхочковых бросков. В нём примут участие Дэмьен Лиллард и Малик Бизли из «Милуоки Бакс», Джейлен Брансон из «Нью-Йорк Никс», Тайриз Халибёртон из «Индианы Пэйсерс», Лаури Маркканен из «Юты Джаз», Донован Митчелл из «Кливленд Кавальерс», Трей Янг из «Атланты Хоукс» и Карл-Энтони Таунс из «Миннесоты Тимбервулвз».