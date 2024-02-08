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НБА представила участников конкурса мастерства на Матче всех звёзд

НБА представила участников конкурса мастерства на Матче всех звёзд
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Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации назвала имена игроков, которые выступят на предстоящем Матче всех звёзд в конкурсе мастерства. В спортивном мероприятии участие примут три команды по три человека в каждой.

В команду первых номеров драфта вошли Виктор Вембаньяма из «Сан-Антонио Спёрс», Энтони Эдвардс из «Миннесоты Тимбервулвз» и Паоло Банкеро, представляющий «Орландо Мэджик».

В команде «Индианы» представлены следующие игроки: Майлз Тёрнер, Беннедикт Матурин и Тайриз Халибёртон.

В команда всех звёзд сыграют Скотти Барнс («Торонто Рэпторз»), Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»), Трэй Янг («Атланта Хоукс»).

Фото: nba.com

Матч всех звёзд пройдёт в Индианаполисе, штат Индиана, 18 февраля на «Гейнбридж Филдхаус».

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