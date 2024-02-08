Мэджик Джонсон: с Богдановичем и Бёрксом «Никс» могут рассчитывать на финал

Легендарный разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон заявил, что после подписания защитника «Детройт Пистонс» Алека Бёркса и сербского форварда Бояна Богдановича «Нью-Йорк Никс» имеют шансы дойти до финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

«Учитывая, что «Никс» приобрели Бояна Богдановича (в среднем 20,2 очка за игру и 41,5% результативности трёхочковых) и Алека Бёркса (в среднем 12,7 очка за игру и 40,1% результативности трёхочковых), я думаю, у них есть реальный шанс играть не только в финале Восточной конференции, но и в финале НБА!» — написал Мэджик Джонсон на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

В результате обмена в «Пистонс» перейдут защитник Квентин Гримс, Эван Фурнье и Малачи Флин.

На данный момент «Нью-Йорк Никс» занимает четвёртое место в Восточной конференции с показателем 33-18.